حزب الله يعلن عن استهداف تجمعات للاحتلال في العديسة ومركبا وقصف مدينة نهاريا

أصدر حزب الله اللبناني، ثلاثة بيانات، بشأن آخر التحديثات الميدانية.

وأعلن عبر حسابه على «تيليجرام» عن «استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيلي في تلة الخزان في بلدة العديسة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، عند الساعة 17:40 الخميس 12/03/2026، بصلية صاروخيّة».

وأشار إلى «استهداف المُقاومة الإسلاميّة مدينة نهاريا المحتلة شمال فلسطين المحتلة، عند الساعة 15:15 الخميس 12/03/2026، وذلك بصلية من الصواريخ النوعية».

كما لفت إلى استهدف تجمعا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق جبل وردة في بلدة مركبا بصليةٍ صاروخيّة، عند الساعة 15:45 يوم الخميس 12/03/2026»، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة.