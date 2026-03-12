 الحرس الثوري يحذر من استهداف بنية الطاقة والموانئ الإيرانية: سنحرق وندمر جميع المنشآت في المنطقة - بوابة الشروق
الخميس 12 مارس 2026 10:49 م القاهرة
الحرس الثوري يحذر من استهداف بنية الطاقة والموانئ الإيرانية: سنحرق وندمر جميع المنشآت في المنطقة


نشر في: الخميس 12 مارس 2026 - 9:44 م | آخر تحديث: الخميس 12 مارس 2026 - 9:46 م

حذر الحرس الثوري الإيراني، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، من استهداف البنى التحتية للطاقة أو موانئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري، في بيان عبر منصة «تيلجرام» قبل قليل: «نوجّه تحذيرًا إلى الحكومة المعتدية وجميع حلفائها: إن أي هجوم، ولو كان بسيطًا، على البنى التحتية للطاقة أو موانئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيواجه بردٍّ ساحق ومدمّر من جانبنا».

وأضاف أن جميع البنى التحتية للنفط والغاز في المنطقة، التي تستفيد منها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون، ستُشعل فيها النيران وتُدمَّر، في حال وقوع مثل هذا العدوان.


