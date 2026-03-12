وزير الخزانة الأمريكي: البحرية سترافق السفن عبر مضيق هرمز

قال وزير ⁠الخزانة الأمريكي ‌سكوت بيسنت، إن البحرية الأمريكية ربما سترافق ⁠السفن عبر مضيق هرمز بالتعاون مع تحالف دولي حالما ‌تسمح الظروف العسكرية بذلك.

وأضاف بيسنت، خلال مقابلة مع قناة سكاي نيوز: "أعتقد ⁠أنه حالما تسمح ⁠الظروف ‌العسكرية بذلك، ستقوم البحرية الأمريكية، ‌ربما بالتعاون مع تحالف دولي، بمرافقة السفن عبر المضيق".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال الحرس الثوري الإيراني إنه سيبقي مضيق هرمز مغلقًا استجابة لأمر المرشد الأعلى مجتبي خامنئي، مضيفا: "سنوجه أشد الضربات إلى العدو"، بحسب ما نقلته شبكة الشرق السعودية.

وقال خامنئي، في بيان بثته قناة تلفزيونية رسمية، وهو الأول للزعيم الجديد منذ تعيينه ‌خلفا ⁠لوالده الذي قتل في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إن إغلاق مضيق هرمز يجب ⁠أن يستمر كأداة للضغط، مضيفا أنه يجب إغلاق ⁠جميع القواعد الأمريكية في المنطقة لأنها ⁠ستتعرض للهجوم.