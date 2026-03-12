أكد محمد الدماطي، نائب رئيس شركة دومتي للصناعات الغذائية، أنه اتجه للعمل في الشركة فور تخرجه من الجامعة، ولم يفكر في العمل بعيدًا عن شركة العائلة، قائلًا: «لم يخطر ببالي موضوع "لن أعيش في جلباب أبي"».

وقال، خلال تصريحات في برنامج «رحلة المليار» المذاع عبر قناة «النهار»، إنه بدأ العمل في الشركة عام 2004، بالتزامن مع أزمة كانت تمر بها «دومتي»، ومحاولات لبيع أحد مصانعها لشركة «أمريكانا»، مضيفًا: «كان هذا أول اجتماع عمل أحضره في حياتي»، لافتًا إلى أنه كان يعلم بوجود مشكلات، لكنه لم يكن يدرك حجمها الحقيقي.

بداية العمل في دومتي بعد التخرج

وأوضح أنه حتى تخرجه من الجامعة لم يكن مهتمًا كثيرًا بزيارة مصانع الشركة، بخلاف والده، قائلًا: «كنت أذهب مرتين أو ثلاث مرات في الإجازة، وكان والدي يشعر أنني ربما لن أهتم بالعمل في الشركة».

وأشار إلى أن أول اجتماع عمل حضره كان في فندق «ماريوت»، وكان مخصصًا لمناقشة عرض بيع المصنع الجديد لشركة «أمريكانا»، إلا أن الشركة طلبت شراء «دومتي» بالكامل، بما يشمل المصنعين القديم والجديد.

اقتراح غير متوقع في أول اجتماع عمل

ولفت إلى أنه لم يجرؤ على طرح اقتراحه إلا قبل انتهاء الاجتماع بقليل، موضحًا أنه اقترح نقل المعدات الخاصة بصناعة الجبن إلى المصنع القديم، وبيع المصنع القديم لشركة «أمريكانا»، مع احتفاظ «دومتي» بالمصنع الجديد لإنتاج الألبان والعصائر.

وأضاف: «كانت لدي الفكرة طوال الغداء، لكنني كنت مترددًا في طرحها خوفًا من أن يسخر منها الآخرون»، مشيرًا إلى أن الطرفين وافقا على المقترح واستمرت المفاوضات على هذا الأساس.

وعد لوالده ببناء مصنع أكبر

وفي السياق ذاته، قال محمد الدماطي إنه وعد والده ببناء مصنع أكبر من المصنع الذي تم بيعه، نظرًا لتأثره الشديد ببيعه، مضيفًا: «كان متأثرًا بالمصنع الذي بيع، وكان له الحق في ذلك لأنه كان مصنعًا جيدًا».

وأوضح أنهم، بعد استقرار الأوضاع، اشتروا أرضًا جديدة عام 2009 لبناء مصنع أكبر من المصنع الذي تم بيعه.

«غدر الدولار» في الصناعات الغذائية

وأشار إلى أن هذه التجربة علمته ما وصفه بـ«غدر الدولار»، خاصة بعد قرارات تعويم الجنيه، مؤكدًا أن تقلبات سعر الدولار تؤثر بشدة على قطاع الصناعات الغذائية.

وقال: «حتى الآن لا أجيد التعامل مع الدولار بشكل كامل، فكل مرة أتعامل معه بطريقة مختلفة ولا أستطيع ضبط الأمر بنسبة 100%»، موضحًا أن هامش الربح في الصناعات الغذائية محدود، ما يجعل تقلبات العملة مؤثرة للغاية على الشركات.

عمرو الدماطي: نجاح محمد امتداد لمسيرة الشركة

ومن جانبه، أعرب عمرو الدماطي، رئيس مجلس إدارة شركة «دومتي» للصناعات الغذائية، عن سعادته بنجاحات نجله محمد الدماطي نائب رئيس الشركة، مؤكدًا أنه يواصل تطوير مشروعات الشركة واستكمال مسيرتها.

وأضاف: «يسعدني كثيرًا أن أتابع أخباره ونجاحاته، وأشعر بالفخر به ربما أكثر من نفسي».