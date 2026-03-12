واشنطن تفرج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

الأكثر قراءة
إحالة جيهان الشماشرجي و4 آخرين للمحاكمة بتهمة سرقة سيدة بالإكراه
شوبير: الأهلي يرحب برحيل النجوم الكبار باستثناء 3 لاعبين
النائب ضياء الدين داود يدعو لعقد جلسة طارئة بعد رفع أسعار الوقود
الواقعة منذ عامين.. تفاصيل اتهام الفنانة جيهان الشماشرجي و4 آخرين بسرقة سيدة بالإكراه
من المقرر أن تفرج الولايات المتحدة عن 172 مليون برميل من النفط من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، وذلك في إطار جهد تقوده وكالة الطاقة الدولية لمكافحة ارتفاع الأسعار.