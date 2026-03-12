 واشنطن تفرج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي - بوابة الشروق
الخميس 12 مارس 2026 6:03 ص القاهرة
واشنطن تفرج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

أرشيفية
د ب أ
نشر في: الخميس 12 مارس 2026 - 4:08 ص | آخر تحديث: الخميس 12 مارس 2026 - 4:08 ص

 من المقرر أن تفرج الولايات المتحدة عن 172 مليون برميل من النفط من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، وذلك في إطار جهد تقوده وكالة الطاقة الدولية لمكافحة ارتفاع الأسعار.


