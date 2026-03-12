غاز البصرة: منشآتنا التشغيلية لم تتأثر بحادثة ناقلتي النفط بالمياه الإقليمية العراقية

أعلنت شركة غاز البصرة اليوم الخميس أن المنشآت التشغيلية لم تتأثر بحادثة ناقلتي النفط بالمياه الإقليمية العراقية.

وأعربت شركة غاز البصرة ، في بيان صحفي ، عن بالغ أسفها إزاء التقارير التي وردت حول تعرّض ناقلتي نفط لهجوم في الساعات الأولى من صباح اليوم داخل المياه الإقليمية العراقية.

وأضافت أن إحدى الناقلتين، وهي "زفيروس" ZEFYROS، والتي كانت تحمل مكثفات تم شحنها من قبل شركة غاز البصرة، وكانت متوقفة في منطقة الانتظار في خور الزبير لتحميل شحنة نفثا من شركة سومو وقت وقوع الحادث.

وأشارت إلى أن "زفيروس" ZEFYROS كانت قد أتمّت تحميل شحنة المكثفات المتعاقد عليها من رصيف شركة غاز البصرة البحري في أم قصر يوم الثالث مارس الجاري ، وانتهت علاقتها بشركة غاز البصرة وغادرت الرصيف صباح الرابع من الشهر نفسه.

وأكدت الشركة أن منشآتها التشغيلية لم تتأثر بالحادث، ولم يؤثر ذلك على قدرة الشركة في مواصلة الإنتاج والتصدير ، موضحة أنها تواصل عملياتها بأمان واعتمادية، وتعالج كميات من الغاز الخام المتاحة لها حالياً.

ولفتت الشركة إلى أنها تحافظ على تنسيق وثيق مع الحكومة العراقية وشركائها في القطاع الاستخراجي، خاصة مع تنفيذهم إجراءات تقليل الإنتاج استجابةً للظروف الإقليمية المتغيرة ، مؤكدة أنه مع تطوّر الوضع، تبقى سلامة الموظفين، وحماية أصول الشركة واستمرار العمليات الآمنة من أعلى الأولويات.