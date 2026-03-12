أعلن قطاع المسرح، اعتذار المنشد محمود التهامي عن عدم المشاركة في حفل ختام فعاليات البرنامج الرمضاني "هل هلالك"، المقرر إقامته مساء غدٍ الجمعة 23 رمضان على مسرح ساحة الهناجر بدار أوبرا القاهرة.

وأوضح قطاع المسرح، في بيان له اليوم الخميس، أنه كان من المقرر إقامة حفل للشيخ محمود التهامي غدًا الجمعة، لكنه اعتذر عن المشاركة بسبب وجود خلاف بشأن تصوير الحفل وتوثيقه.

وتابع: "عليه، تقرر أن تحيي الحفل الختامي فرقة رضا للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية".

وأكد البيان، أنه حرصًا من قطاع المسرح على الوفاء بالتزاماته تجاه جمهوره، والاحتفال بشهر رمضان المعظم من خلال الابتهالات الدينية، يُقام اليوم الخميس 22 رمضان حفل لفرقة "راحة الأرواح" للإنشاد الديني.