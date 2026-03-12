تقرير أمريكي: إدارة ترامب تخشى من تحول ارتفاع أسعار الوقود إلى أزمة سياسية حادة

تواجه الأسواق العالمية اضطرابًا متزايدًا في إمدادات النفط مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز أمام ناقلات النفط منذ اندلاع الحرب، وهو الممر الذي يمر عبره نحو خمس الإمدادات النفطية في العالم.

وأدى إغلاق مضيق هرمز، على مدار الأيام الماضية، إلى ارتفاع كبير في تكاليف التأمين على السفن، وتزايد المخاوف بشأن سلامة الملاحة في المنطقة.

وطلبت سفن تجارية عدة المساعدة أو الحماية العسكرية خلال عبورها المضيق، إلا أن التهديدات الأمنية، ولا سيما الطائرات المسيّرة، ما زالت تشكل خطرًا كبيرًا على حركة الملاحة، حسبما صرح مسئول أمريكي ومسئول سابق مطلع على المناقشات لشبكة «إن بي سي نيوز».

القلق يتصاعد داخل الإدارة الأمريكية

وبحسب تقرير الشبكة، قال مسئولون أمريكيون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تخشى أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى تداعيات سياسية داخلية، مع احتمال انعكاس تقلبات سوق النفط سلبًا على الاقتصاد والرأي العام.

ووفق التقرير، تبحث إدارة ترامب عدة إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار، من بينها تقييد بعض الصادرات النفطية الأمريكية، إضافة إلى دراسة تعديل متطلبات قانون يلزم بنقل الوقود المحلي على متن سفن ترفع العلم الأمريكي، وهو ما قد يخفف تكاليف النقل ويزيد مرونة الإمدادات داخل البلاد.

ويرى مسئولون في البيت الأبيض أن الإدارة أمامها «فترة محدودة» قبل أن يتحول ارتفاع أسعار الوقود إلى «أزمة سياسية حادة».

مخاوف من اتساع تداعيات الصراع في الخليج

ويؤكد مسئولون أمريكيون أن الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية ألحقت أضراراً كبيرة بقدرات إيران العسكرية، بما في ذلك الدفاعات الجوية والبحرية وترسانة الصواريخ.

لكن رغم هذه الضربات، ما زال النظام في طهران متمسكاً بالسلطة ويواصل استخدام وسائل غير تقليدية لتهديد الملاحة في الخليج، من بينها الطائرات المسيّرة والألغام البحرية.

ويرى خبراء ومسئولون سابقون أن استمرار الهجمات والردود المتبادلة قد يؤدي إلى تصاعد المخاطر الأمنية في الخليج، خاصة بالنسبة للبنية التحتية الحيوية لدول المنطقة.

كما يحذر محللون من أن الطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة قد تبقى أداة فعالة لإرباك حركة الملاحة وتهديد المنشآت الحيوية، ما قد يطيل أمد الاضطراب في أسواق الطاقة العالمية.