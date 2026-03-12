برلمان السنغال يوافق على مشروع قانون يغلظ العقوبات على المثلية الجنسية

وافق برلمان السنغال اليوم الخميس على تمرير قانون يغلظ العقوبات على المثلية الجنسية في الدولة ذات الأغلبية المسلمة.

ويصف القانون الجديد، الذي طرحه على البرلمان الشهر الماضي رئيس الوزراء عثمان سونكو، الأعمال المثلية بأنها " ضد الطبيعة". ويشدد العقوبات على المدانين بارتكاب هذه الأعمال من السجن لفترات تتراوح من عام إلى خمسة أعوام لتصبح من خمسة أعوام إلى 10 أعوام.

وخلال الجلسة، صوت 135 نائبا لصالح مشروع القانون بدون معارضة. وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت.

وفي تغيير آخر، يعاقب القانون ما يطلق عليه " الترويج" أو " تمويل" المثلية، في محاولة لقمع المنظمات التي تدعم الأقليات الجنسية.

كما يعاقب القانون الجديد أي شخص يتهم شخصا آخر بالمثلية " بدون دليل".

ونظمت جماعات تدعم القيم الإسلامية مسيرات دعما للقانون خلال الأسابيع الماضية، كما اتخذت الشرطة إجراءت صارمة ضد من يتردد أنهم مثليون وألقت القبض على ما لا يقل عن 12 شخصا.