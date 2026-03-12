المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يقر خطة خمسية تتصدرها التكنولوجيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أقر المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني اليوم الخميس، خطة خمسية جديدة للفترة من 2026 إلى 2030 ستقوم بكين خلالها بتسريع تطوير التكنولوجيات المهمة بما في ذلك أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

وتولي الخطة التي تم تبنيها في الجلسة الختامية في الاجتماع السنوي، أولوية لقطاعات مثل الروبوتكس والتكنولوجيا الحيوية في إطار محاولة الصين لتعزيز قدراتها التكنولوجية.

وتعتبر الخطط الخمسية أهم برامج السياسات الاقتصادية للحكومة الصينية وتحدد الصناعات التي سوف تحصل على دعم معين وكذلك أهداف البلاد للفترة المقبلة.

وبموجب الخطة، سوف يستمر الإنفاق على البحث والتطوير في الزيادة بواقع أكثر أكثر من 7 % سنويا. وتهدف الصين أيضا إلى زيادة حصتها من الاقتصاد الرقمي من الناتج الاقتصادي إلى 5ر12 % بحلول 2030 من نسبتها الحالية البالغة 5ر10 %.

وتسلط الوثيقة الضوء على العديد من التقنيات الإستراتيجية طويلة الأمد بما في ذلك الاندماج النووي وتقنيات الكم والسفر للفضاء وما يطلق عليه واجهات الدماغ والكمبيوتر، التي يرجى منها نقل إشارات من المخ مباشرة إلى الآلات وأجهزة الكمبيوتر.

كما أنها تحتوي على أهداف لتعزيز الاستهلاك وتحسين جودة الحياة في محاولة للتصدي للمشاكل الهيكيلية مثل شيخوخة السكان وضعف الطلب المحلي.