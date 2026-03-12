تحطم العجلتين الأماميتين لطائرة بوينج من إير إنديا أثناء هبوط عنيف بمطار بوكيه

تحطمت العجلتان الأماميتان لطائرة "بوينج 737 ماكس" تابعة لشركة طيران "إير إنديا إكسبريس"، أمس الأربعاء، أثناء هبوطها، وعلى متنها 138 راكبا، بحسب ما أوردته صحيفة "هندوستان تايمز"، اليوم الخميس.

وأفادت الصحيفة الهندية بأن الحادث وقع إثر "هبوط عنيف" للطائرة في مطار بوكيه، بتايلاند، ما أدى إلى توقفها على المدرج لعدة ساعات، واضطرار المسؤولين إلى وقف تشغيل العمليات في المطار بصورة مؤقتة، بحسب ما قالته مصادر مطلعة على الأمر.

وقال أحد المسؤولين: "لم يصب أحد من الركاب أو أي من أفراد طاقم الطائرة بأذى".

وأضاف مسؤول آخر أنه تم إنزال الركاب من الطائرة ونقلهم إلى مبنى الركاب، دون أن تسجيل أي إصابات.