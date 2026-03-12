إغلاق محطة مترو أنفاق رئيسية في اليونان قبل احتجاجات مقررة ضد الحرب على إيران

أعلنت الشرطة اليونانية اليوم الخميس إغلاق محطة مترو أنفاق ميدان سنتيجما الرئيسية الساعة الخامسة ونصف مساء بالتوقيت المحلي، وذلك قبل فترة قصيرة من احتجاجات مقررة ضد الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، حيث من المتوقع أن تحدث اضطرابا في حركة المرور في وسط العاصمة اليونانية.

وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية أن بيان الشرطة جاء فيه أن القطارات لن تتوقف في هذه المحطة التي ستكون مغلقة. ولم يتضح ما إذا كانت محطات مترو قريبة ستتأثر .

وكانت الجماعات اليسارية قد دعت للاحتشاد في ميدان سنتيجما والتوجه إلى السفارة الأمريكية للاحتجاج على الحرب.