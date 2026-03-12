المستشار الألماني يزور شمال النرويج لبحث التعاون في مجالات الفضاء والدفاع والطاقة

يتوجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الخميس، إلى شمال النرويج حيث سيلتقي رئيس الوزراء يوناس جار ستوره مساء.

ومن المقرر أن يزور الجانبان غدا الجمعة ميناء أندويا الفضائي في بلدة أندينيس، الذي تطلق منه صواريخ إلى الفضاء منذ ستينيات القرن الماضي.

بعد ذلك سيتوجهان إلى قاعدة باردوفوس العسكرية، حيث سيشاهد ميرتس وستوره، إلى جانب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، مناورات "الاستجابة الباردة"، التي يشارك فيها أكثر من 30 ألف جندي من 14 دولة في حلف الناتو في النرويج وفنلندا، بينهم 1600 من أفراد القوات المسلحة الألمانية.

وستركز الزيارة بشكل رئيسي على التعاون في مجالات الفضاء والتسلح، إضافة إلى إمدادات الطاقة.

ويأتي نحو 48% من واردات ألمانيا من الغاز الطبيعي و9% من وارداتها النفطية من النرويج.