وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 80 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 80 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق من البلاد.

وقال البيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 80 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أنه "(تم تدمير) 30 طائرة مسيرة فوق إقليم كراسنودار، و14 فوق شبه جزيرة القرم، و10 فوق مقاطعة روستوف، كما تم تحييد ثماني طائرات مسيرة فوق البحر الأسود، وخمس فوق كل من مقاطعتي بريانسك وبيلجورود، وثلاث فوق مقاطعة كورسك، واثنتين فوق كل من مقاطعتي كالوجا وبحر آزوف، وواحدة فوق مقاطعة فورونيج".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.