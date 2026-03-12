أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و276 ألفا و760 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24فبراير 2022، إلى مليون و276 ألفا و760 فردا، من بينهم 780 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11766 دبابة، و24197 مركبة قتالية مدرعة، و38319 نظام مدفعية، و1681 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1329 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و349 مروحية، و173068 طائرة مسيرة، و4403 صاروخ كروز، و31 سفينة حربية، وغواصتين، و83034 من المركبات وخزانات الوقود، و4088 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.