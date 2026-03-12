ستارمر: لا يجب على الشركات التربح من أزمة الشرق الأوسط

تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن الحكومة " لن تتهاون" تجاه موردي زيت التدفئة الذين يتربحون من الأزمة في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية " بي ايه ميديا" أن ستارمر أكد أن تكاليف زيت التدفئة المنزلي يجب أن تكون" عادلة وشفافة ومبررة" وذلك خلال زيارته لبلفاست اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يلتقى بساسة، من بينهم رئيسة وزراء إيرلندا الشمالية ميشيل أونيل ونائبة رئيس الوزراء إيما ليتل بينلي، في ظل مخاوف بشأن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة.

ويشار إلى أن نحو ثلثي المنازل في إيرلندا الشمالية تستخدم زيت التدفئة المنزلي.

وقد ارتفعت أسعار النفط عالميا بصورة قوية بسبب الحرب في الشرق الأوسط، حيث شنت إيران هجمات ردا على الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية، كما ارتفعت تكاليف زيوت التدفئة المنزلية.

وكانت الحكومة قد قالت إن ستارمر سيستغل زيارته إلى إيرلندا الشمالية " لتسليط الضوء على تركيزه المتواصل على خفض تكاليف للمعيشة بالنسبة لأفراد الطبقة العاملة".

وجاء في بيان للحكومة" إدراكا منه أن أغلبية الأسر في إيرلندا الشمالية تستخدم زيت التدفئة من أجل تدفئة المنازل، سوف يرسل رئيس الوزراء رسالة قوية للشركات مفادها أن الأسعار يجب أن تكون عادلة وشفافة ومبررة، ولا يتم رفعها على حساب أفراد الطبقة العاملة".

وأضافت الحكومة في بيان " إذا رفعت الشركات الأسعار بدون مبرر، سوف تتحرك الحكومة، بما في ذلك من خلال الإجراءات التنظيمية".

وقال ستارمر" عدم الاستقرار العالمي يخلف تأثيرات حقيقية على حياة أفراد الطبقة العاملة في أنحاء المملكة المتحدة، وأنا أعرف أن أسرا في إيرلندا الشمالية تشعر بالقلق من تأثير الحرب في الشرق الأوسط على وضعها المادي- خاصة في ظل اعتماد الكثير من الأسر على زيت التدفئة من أجل تدفئة المنازل".

وأضاف" دعوني أكون واضحا، لن نتهاون تجاه التربح أو الممارسات غير العادلة".