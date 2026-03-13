البترول: استعداد مبكر لتأمين احتياجات الصيف المقبل من الطاقة

-مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز في غرب المتوسط خلال العام الجاري

-خطة لحفر 17 بئرًا استكشافية خلال العام المالي 2026 - 2027



قال كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة بدأت الاستعداد مبكرًا لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة خلال فصل الصيف المقبل، مشيرا إلى أن الأحداث الجارية في الشرق الأوسط وتداعياتها على إمدادات الطاقة أكدت أهمية منظومة سفن التغييز كحل استراتيجي عاجل لتأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي المسال المستورد، بما يدعم استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات مختلف القطاعات، خاصة في أوقات الأزمات، بحسب بيان وزارة البترول اليوم.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لاعتماد موازنة العام المالي 2026 -2027، حيث أوضح الوزير أن الشركة تؤدي دورًا محوريًا في تأمين واستدامة إمدادات الغاز الطبيعي لكل قطاعات الدولة، وفي مقدمتها محطات الكهرباء والقطاعات الصناعية والمنازل.

وأكد أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسداد المتبقي من مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز تمثل رسالة ثقة قوية للمستثمرين في هذا القطاع، وتدعم جهود الوزارة لتحفيز الاستثمار وزيادة الاكتشافات والإنتاج المحلي، بما يسهم في خفض فاتورة استيراد الغاز، خاصة في ظل التحديات الراهنة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطبيق نماذج اقتصادية مرنة لتسويق المناطق البترولية والغازية المطروحة للاستثمار، بما يعزز جاذبيتها لشركات البحث والاستكشاف العالمية.

وأوضح الوزير أهمية الاستعداد المبكر لفصل الصيف من خلال الإسراع بربط الآبار الجديدة على خريطة الإنتاج، إلى جانب تكثيف أعمال صيانة الآبار.

ومن جانبه، استعرض سيد سليم العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، ملامح خطة العام المالي المقبل 2026 - 2027، والتي تتضمن طرح مزايدة جديدة للبحث عن الغاز خلال عام 2026 في عدد من قطاعات غرب البحر المتوسط، إلى جانب حفر 17 بئرًا استكشافية خلال العام المالي المقبل، والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المسح السيزمي بشرق المتوسط خلال النصف الثاني من العام.

كما تم استعراض موقف الآبار الاستكشافية الأخيرة، غرب دنيس-1، وسيريوس، وجنات-1، مع الإعداد لحفر 4 آبار أخرى خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري 2025 - 2026. وفي مجال تنمية الحقول، تستهدف الخطة تنفيذ 6 مشروعات جديدة واستكمال 3 مشروعات أخرى، مع وضع 51 بئرًا على خريطة الإنتاج خلال العام المالي المقبل.

وبحسب البيان، يجري العمل خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري على تنفيذ 4 مشروعات واستكمال مشروع آخر، مع إضافة 25 بئرًا. كما تم استعراض جهود تلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي وتأمين إمداداته لقطاعات الكهرباء والصناعة، إلى جانب مشروعات تدعيم خطوط الشبكة القومية للغاز وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، فقد تم توصيل 385 ألف وحدة سكنية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، فيما تستهدف الخطة توصيل الغاز إلى 800 ألف وحدة سكنية.

وفي مجال التوسع في استخدام الغاز كوقود للسيارات، تم تحويل نحو 43 ألف سيارة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وجارٍ استكمال تنفيذ الخطة.