 إيطاليا: قاعدتنا العسكرية تعرضت لهجوم صاروخي في كردستان العراق - بوابة الشروق
الخميس 12 مارس 2026 11:05 ص القاهرة
وكالات
نشر في: الخميس 12 مارس 2026 - 10:55 ص | آخر تحديث: الخميس 12 مارس 2026 - 10:55 ص

تعرضت قاعدة عسكرية إيطالية لهجوم صاروخي ليلًا في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق.

وأعلنت روما أن "صاروخًا أصاب قاعدتنا، لكن لم تقع إصابات بين أفراد الجيش الإيطالي".

ولم توجه إيطاليا أصابع الاتهام إلى الجهة التي أطلقت الصواريخ، لكن إيران تشن هجمات متواصلة على أربيل منذ بداية الحرب.

وأشار وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إلى أن جميع الجنود الإيطاليين في الموقع قد احتموا، بحسب شبكة "سي.إن.إن.عربية" الإخبارية.

وتدير إيطاليا قاعدة في أربيل تضم حوالي 300 جندي، وتتمثل مهمتهم في تدريب قوات الأمن الكردية.

