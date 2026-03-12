إيطاليا: قاعدتنا العسكرية تعرضت لهجوم صاروخي في كردستان العراق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعرضت قاعدة عسكرية إيطالية لهجوم صاروخي ليلًا في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق.

وأعلنت روما أن "صاروخًا أصاب قاعدتنا، لكن لم تقع إصابات بين أفراد الجيش الإيطالي".

ولم توجه إيطاليا أصابع الاتهام إلى الجهة التي أطلقت الصواريخ، لكن إيران تشن هجمات متواصلة على أربيل منذ بداية الحرب.

وأشار وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إلى أن جميع الجنود الإيطاليين في الموقع قد احتموا، بحسب شبكة "سي.إن.إن.عربية" الإخبارية.

وتدير إيطاليا قاعدة في أربيل تضم حوالي 300 جندي، وتتمثل مهمتهم في تدريب قوات الأمن الكردية.