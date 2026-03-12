الهند : مئات الهنود يغادرون قطر ولبنان بسبب استمرار تصاعد التوترات الاقليمية

أعلنت السفارتان الهنديتان لدى قطر ولبنان مغادرة مئات المواطنين الهنود من البلدين، في ظل استمرار تصاعد التوترات الإقليمية؛ بما يؤثر على ظروف السلامة وحركة السفر.

وأوضحت السفارة الهندية لدى لبنان - في تدوينة نشرتها عبر منصة "إكس" - أن الدفعة الأولى من الرعايا الهنود – وعددهم 177 شخصًا – غادرت بيروت إلى نيودلهي على متن طائرة مستأجرة، مشيرة إلى أن السفير الهندي لدى لبنان، نور رحمن شيخ، كان في وداعهم بمطار رفيق الحريري الدولي.

وأكدت السفارة التزامها بتقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة الممكنة للمواطنين الهنود المقيمين في لبنان.

وفي السياق، ذكرت السفارة الهندية لدى قطر - في تدوينة مماثلة على "إكس" - أن أكثر من 500 مواطن هندي ممن تقطعت بهم السبل في قطر غادروا إلى الهند عبر رحلات لشركة الخطوط الجوية القطرية، موضحة أن الشركة تعتزم تنظيم رحلتين إضافيتين لتسهيل سفر مواطنين هنود إلى كل من نيودلهي ومومباي.

من جانبها، حثت السلطات الهندية أفراد الجاليات الهندية في المنطقة على توخي الحذر والالتزام بالتعليمات الرسمية، مشيرة إلى تخصيص خطوط مساعدة تعمل على مدار الأسبوع للرد على استفسارات المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم في حالات الطوارئ.