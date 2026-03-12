تترقب الجماهير المصرية قرعة الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي تقام مساء اليوم، الخميس، للتعرف على مباريات الدور الثاني من البطولة.

وكشفت الرابطة أن مراسم سحب القرعة ستقام مساء اليوم، الخميس، في أحد فنادق منطقة الزمالك، على أن يبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وستقام المرحلة الثانية من البطولة بنظام المجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى 7 أندية أصحاب المراكز من 1 إلى 7 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، للمنافسة على اللقب، بينما تتنافس باقي الفرق في المجموعة لتفادي الهبوط.

وسيخوض الأهلي 6 مباريات نارية في الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز، ضمن مجموعة المنافسة على اللقب أمام أندية: الزمالك ، بيراميدز ، سيراميكا كليوباترا ، إنبي ، المصري البورسعيدي و سموحة.

ويحتاج الأهلي للفوز في جميع مبارياته للحافظ على فرصه كاملة في التتويج باللقب، ولكن قبل ذلك ماذا حقق الأهلي أمام فرق مجموعة التتويج، في الدور الأول من الدوري.

حقق الأهلي 3 انتصارات وتعادلين مقابل خسارة وحيدة أمام الأندية الستة المنافسة له في مجموعة التتويج بالدوري، وجاءت النتائج على النحو التالي:

فاز الأهلي على الزمالك 2-1

فاز الأهلي على سموحة 1-0

فاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا 1-0

تعادل الأهلي مع المصري 0-0

تعادل الأهلي مع إنبي 1-1

خسر الأهلي من بيراميدز 2-0