يديعوت أحرونوت: إسرائيل تقيم 18 موقعا إضافيا بلبنان وتستعد لتكرار نموذج غزة

أقام جيش الاحتلال الإسرائيلي 18 موقعا إضافيا له بجنوبي لبنان منذ بدء الحرب الراهنة في 2 مارس الجاري، ويستعد لتطبيق "نموذج غزة" على الأراضي اللبنانية، بحسب إعلام عبري الخميس.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "قبل الحرب، كان لدى الجيش الإسرائيلي خمسة مواقع دائمة داخل لبنان، وهي نوع من الهياكل الدائمة".

وتابعت: "والآن هناك 18 موقعا أخرى في أعماق المنطقة، ودور القوات (الإسرائيلية) هو مطاردة مسلحي قوة رضوان"، في إشار إلى قوات النخبة في "حزب الله".

و"تعمل هناك (في جنوبي لبنان) الآن ثلاث فرق، ولإتمام المهمة، سيكون هناك حاجة إلى تعبئة احتياطية واسعة، وتستعد إسرائيل لتوسيع الحرب ضد حزب الله"، وفقا للصحيفة.

والخميس، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أنه هاجم 10 مقرات لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومنصات إطلاق صواريخ في مختلف أنحاء لبنان.

وتسبب عدوان إسرائيل الموسع على لبنان في مقتل 634 شخصا وإصابة أكثر من 1586 ونزوح نحو 817 ألفا، بحسب السلطات اللبنانية مساء الثلاثاء.

الصحيفة أردفت أنه "وفقا لمسؤولين في الجيش، فإن الحملة ضد حزب الله لن تكون قصيرة ولن تتقيد بجدول زمني".

ونقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية لم تسمها قالت الصحيفة: "هذا هو نموذج غزة، ولكن في لبنان، والهدف هو دفع القتال إلى عمق أراضي العدو وتطهيرها من الداخل، على غرار ما حدث في غزة".

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد ونحو 172 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

كما دمرت 90 بالمئة من البنية التحتية في غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم حوالي 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية تحت حصار وقصف إسرائيليين.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة.