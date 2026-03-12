2745 مصابا بإسرائيل منذ بدء الحرب على إيران

• بينهم 85 ما زالوا في المستشفيات، 11 منهم في حالة خطيرة، بحسب وزارة الصحة الإسرائيلية

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الخميس، أن حصيلة المصابين منذ بدء الحرب على إيران، بلغت 2745، بينهم 85 لا يزالون يرقدون في المستشفيات.

وقالت الوزارة في بيان، إن 2745 مصابا نقلوا إلى المستشفيات، منذ بدء العدوان العسكري على إيران أواخر فبراير الماضي وحتى صباح اليوم الخميس.

وأضافت أن 85 شخصا ما يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات وأقسام الطوارئ، بينهم 11 في حالة خطيرة، و10 في حالة متوسطة، و64 في حالة طفيفة، وشخص واحد يخضع للتقييم الطبي.

وأشارت إلى أن المستشفيات الإسرائيلية استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 179 مصابا، بينهم 4 في حالة متوسطة، و157 في حالة طفيفة، و18 حالة إصابة بالهلع.

وبحسب معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب فقد قتل 14 إسرائيليا منذ بداية الحرب الإسرائيلية الأمريكية الحالية على إيران.

لكن هذه الأرقام تبقى محل تشكيك في ظل فرض إسرائيل رقابة مشددة على ما ينشر بشأن الحرب وتعتيما على أعداد القتلى والجرحى.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا على إيران أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران "مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية، ما تسبب أيضا بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما تدينه الدول المستهدفة وتطالب والتوقف عنه.