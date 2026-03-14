رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: أوكرانيا أصبحت هدفا مشروعا لنا لدعمها إسرائيل بطائرات مسيّرة

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، أن أوكرانيا أصبحت "هدفا مشروعا" لطهران بعد أن "انخرطت فعليا في الحرب ضدها"، من خلال تزويد إسرائيل.

وفي تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، السبت، قال عزيزي إن "أوكرانيا الفاشلة، من خلال تقديم دعم بالطائرات المسيّرة للنظام الإسرائيلي، انخرطت فعليا في الحرب، وبموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة جعلت جميع أراضيها هدفا مشروعا لإيران".

وتتهم أوكرانيا الجانب الإيراني بتزويد روسيا بطائرات مسيرة انتحارية من طراز "شاهد"، لاستخدامها في الحرب المستمرة ضدها منذ فبراير 2022.

ومؤخرا، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إرسال طائرات مسيّرة وفريق من الخبراء إلى المنطقة لاستخدامها في مواجهة إيران.

ومنذ 28 فبراير الفائت تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

وتستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.



