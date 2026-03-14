وفاة الفيلسوف الألماني يورجن هابرماس عن عمر يناهز 96 عاما

توفى الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني يورجن هابرماس عن عمر ناهز 96 عاما، بحسب ما صرحت به اليوم السبت دار سوركامب التي تنشر أعماله لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نقلا عن أحد أفراد عائلة الفيلسوف.

يُعَد هابرمس واحداً من أهم مفكري العصر الحديث. وقد كُتبت أعماله الرئيسية في مدينة فرانكفورت، حيث بدأت مسيرته المهنية في خمسينيات القرن الماضي في معهد البحوث الاجتماعية تحت إشراف تيودور ف. أدورنو. وفي عام 1961، حصل على درجة التأهيل للأستاذية في مدينة ماربورج عن مؤلفه الشهير "التحول البنيوي للمجال العام".

بعد سنوات قليلة قضاها في جامعة هايدلبرج، تولى عام 1964 كرسي ماكس هوركهايمر للفلسفة وعلم الاجتماع في جامعة فرانكفورت، وقد تحولت محاضرته الافتتاحية في عام 1968 إلى كتابه المعروف "المعرفة والمصلحة". وخلال فترة الثورة الطلابية، كان يُنظر إلى هابرماس كداعم لها، إلا أنه عارض راديكالية الحركة وتطرفها.