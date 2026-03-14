ترامب: سنحصل قريبا على مضيق هرمز مفتوحا وآمنا وحرا

- الرئيس الأمريكي: العديد من الدول خاصة المتضررة من محاولة إغلاق إيران المضيق سترسل سفنا حربية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العديد من الدول، وخاصة تلك المتضررة من محاولة إيران إغلاق مضيق هرمز سترسل سفنا حربية بالتنسيق مع الولايات المتحدة، للحفاظ على المضيق مفتوحا وآمنا.

وأضاف في منشور على منصة تروث سوشيال : "لقد دمرنا بالفعل 100% من القدرات العسكرية الإيرانية، لكن من السهل عليهم إرسال طائرة بدون طيار أو طائرتين، أو زرع لغم، أو إطلاق صاروخ قصير المدى في أي مكان على طول هذا الممر المائي أو داخله، مهما كانت هزيمتهم فادحة".

وتابع: "نأمل أن ترسل الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وغيرها من الدول المتضررة من هذا التقييد المصطنع، سفنا إلى المنطقة حتى لا يشكل مضيق هرمز تهديدا من دولة مُنهكة تماما".

ومضى قائلا : "في هذه الأثناء، ستواصل الولايات المتحدة قصف الساحل بكثافة، وإسقاط الزوارق والسفن الإيرانية باستمرار. بطريقة أو بأخرى، سنحصل قريبا على مضيق هرمز مفتوحا وآمنا وحرا!"

