تسنيم: مقتل إيراني وإصابة آخرين في هجوم إسرائيلي على مدينة فرديس

أفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية، بمقتل مواطن وإصابة آخرين في هجوم إسرائيلي على مدينة فرديس بمحافظة البرز، اليوم الخميس.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن الهجوم استهدف شاحنة صغيرة لبيع الفواكه، ما أدى إلى مقتل صاحبها، وإصابة عدد من المواطنين بجروح طفيفة.

وفي وقت سابق، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزم بلاده مواصلة الحرب ضد إيران «حتى إتمام المهمة».

وأكد ترامب في تصريح صحفي مساء الأربعاء، أن إيران تشكل «تهديدا» لإسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط.

وأضاف أن «الخطوة العسكرية هذه (الحرب على إيران) كان ينبغي اتخاذها في وقت أبكر بكثير».

وتابع: «لا نريد الانسحاب مبكرا، ولن نغادر هنا حتى إتمام المهمة على أكمل وجه، وسيكون ذلك سريعا للغاية».

وتأتي تصريحات ترامب هذه بعد يوم من تصريح له ادعى فيه أن الحرب مع إيران ستنتهي «قريبا»، وأنه لم يعد هناك أي شيء لمهاجمته هناك.