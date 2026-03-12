دوي انفجارات في القدس وتل أبيب عقب رصد صواريخ إيرانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دوت انفجارات قوية، صباح اليوم الخميس، جراء رصد صواريخ إيرانية استهدفت القدس وتل أبيب.

كما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن رصد صواريخ أُطلقت من إيران استهدفت منطقة القدس وتل أبيب، فيما أفاد الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية تعمل على اعتراضها، بحسب وكالة "معاً الفلسطينية.

ودوت صفارات الإنذار دوت في منطقة القدس ووسط إسرائيل.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ صباح السبت الماضي، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسئولون أمنيون كبار.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات بدون طيار "درونز" باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

واندلعت الحرب على إيران رغم إحراز تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.