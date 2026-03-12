محافظ أربيل يعلن تعرض المدينة لـ17 هجوما بمسيرات

• خلال الليلة الماضية دون سقوط قتلى أو جرحى

قال أوميد خوشناو محافظ أربيل في إقليم كردستان شمالي العراق، إن المدينة تعرض لـ17 هجوما بطائرات مسيرة اللية الماضية، دون أن تسفر عن قتلى.

جاء ذلك في تصريحات للمحافظ أدلى بها إلى وسائل إعلام محلية، الخميس.

وأضاف: "تعرضت أربيل الليلة لـ17 هجوما، وتم التصدي لجميع الهجمات التي نفذت بواسطة طائرات مسيّرة، ولم تقع أي خسائر في الأرواح، واقتصرت الهجمات على أضرار مادية".

من جهة أخرى، وبحسب مراسل الأناضول، اندلع حريق في مطار أربيل الدولي الذي يضم قاعدة عسكرية تابعة للولايات المتحدة، عقب هجوم بطائرة مسيرة انتحارية.

كما سقطت أجزاء من طائرة مسيّرة أسقطتها أنظمة الدفاع الجوي بعد إحدى الهجمات على سطح قاعة سعد عبد الله للمؤتمرات الواقعة في وسط المدينة، حيث تُعقد أيضا اجتماعات مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان، ما أدى إلى اندلاع حريق.

وتسمع يوميًا في أربيل أصوات انفجارات وتعمل منظومات الدفاع الجوي منذ اليوم الأول للرد الإيراني على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية التي بدأت في 28 فبرير الماضي.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 فبراير هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، بينهم مسؤولون أمنيون بارزون، فيما تردّ طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تصفه بأنه قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، أسفرت بعضها عن قتلى وجرحى وأضرار في أعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.​​​​​​​