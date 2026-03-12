معتمد جمال يعلن قائمة الزمالك المسافرة إلى الكونغو لمواجهة أوتوهو

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن قائمة الفريق المسافرة للكونغو برازفيل لخوض مباراة أوتوهو المقرر لها يوم السبت المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - مهدي سليمان - محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر - محمد إبراهيم - بارون أوشينج- محمد إسماعيل - حسام عبد المجيد - السيد أسامة - محمود بنتايج - أحمد فتوح.

خط الوسط : أحمد ربيع - محمد شحاتة - محمد السيد - يوسف وائل "فرنسي" - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبدالله السعيد - آدم كايد - خوان بيزيرا- أحمد شريف - شيكو بانزا .

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - عدي الدباغ .