بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة أوتوهو في الكونفدرالية

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار القاهرة الدولي منذ قليل، متجهة إلى الكونغو برازفيل على متن طائرة خاصة، استعدادًا لخوض مواجهة فريق أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب حرص على توفير طائرة خاصة لتوفير سبل الراحة للفريق في الرحلة التي تستغرق حوالي 7 ساعات تقريبًا.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره أوتوهو الكونغولي في تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت المقبل على ستاد الفونس ماسامبا في الكونغو برازفيل