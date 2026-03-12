وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل في مواجهة أي تحديات تمس أمن السعودية

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك في اطار التشاور والتنسيق الوثيق بين البلدين ازاء التطورات الإقليمية المتسارعة واستمرار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات الراهنة، حيث أكد الوزير عبد العاطي مجدداً على موقف مصر الثابت والداعم بقوة للمملكة العربية السعودية وكافة الدول العربية الشقيقة، مشدداً على تضامن مصر الكامل في مواجهة أية تحديات تمس أمن المملكة. وجدد وزير الخارجية إدانة مصر الكاملة للاعتداءات التي استهدفت أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة، مشدداً على أنه لا يوجد أي مبرر لتلك الاعتداءات، ومؤكداً على ضرورة الاحترام الكامل لمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول.

كما تناول الاتصال جهود إجلاء المواطنين المصريين، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير مصر البالغ لما قدمته السلطات في المملكة العربية السعودية من دعم وتسهيلات مقدرة لإنجاح جهود الإجلاء في ظل الظروف الراهنة.

وتناول الوزيران الجهود المبذولة لاحتواء الموقف المتأزم، حيث حذر وزير الخارجية من التداعيات الكارثية والخطيرة لاستمرار دائرة العنف واتساع نطاق الصراع، بما يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين ويضع أمن المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة.

وتوافق الجانبان في ختام الاتصال على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار والدبلوماسية كسبيل وحيد للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع وحالة من الفوضى الشاملة.