الخميس 12 مارس 2026 12:28 ص القاهرة
الضفة.. سقوط شظايا صاروخية في بيت لحم دون إصابات أو أضرار

الأناضول
نشر في: الخميس 12 مارس 2026 - 12:14 ص | آخر تحديث: الخميس 12 مارس 2026 - 12:14 ص

أعلنت الشرطة الفلسطينية، مساء الأربعاء، سقوط شظايا صاروخية في مناطق مختلفة بمدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، نتيجة اعتراض إسرائيل صواريخ إيرانية، دون تسجيل إصابات أو أضرار.

وقال متحدث الشرطة لؤي إرزيقات في بيان إن "شرطة محافظة بيت لحم تعاملت مساء اليوم الأربعاء، وبإسناد من الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، مع عدد من الشظايا الصاروخية التي سقطت في عدة مناطق متفرقة من المحافظة".

وأضاف أن الشرطة تلقت بلاغات عن شظايا عدة صواريخ سقطت في مدينة بيت لحم، وبلدات بيت ساحور (شمال شرق) وحوسان (غرب)، والدوحة ودار صلاح (شرق).

وأشار إزريقات إلى أن قوة من الشرطة ووحدة الهندسة، إضافة إلى طواقم الإسعاف تحركوا فورا إلى المناطق المذكورة، "حيث جرى الكشف والمعاينة الميدانية، ولم يتبين وقوع أية إصابات أو أضرار مادية".

والثلاثاء، أدى سقوط شظية كبيرة لصاروخ إلى تدمير منزل فلسطيني من ثلاثة طوابق في بلدة بديا، غربي مدينة سلفيت، شمالي الضفة الغربية.
وبشكل يومي تشهد الضفة الغربية تساقط شظايا صاروخية نتيجة اعتراض إسرائيل صواريخ إيرانية تستهدف مدنها.

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أدى إلى مقتل مئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.

