كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الثانية والعشرين في المساجد الكبرى

واصل كبار القراء نجوم «دولة التلاوة» إحياء الليلة الثانية والعشرين من شهر رمضان المبارك بعدد من المساجد الكبرى، في أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والتدبر، حيث امتلأت بيوت الله بالمصلين في رحاب العشر الأواخر.

ففي مسجد الإمام الحسين أمَّ الشيخ أبو بكر سيد وفضيلةُ الشيخ رضا محمد رضا جموعَ المصلين، فيما أدى الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني صلاةَ التهجد من المسجد ذاته في مشهدٍ روحاني عامر بالسكينة.

وفي مسجد السيدة زينب أمَّ الشيخ وليد صلاح المصلين، بينما أمَّ الشيخ خالد عطية المصلين بـمسجد السيدة نفيسة، وأمَّ الشيخ أحمد محمد علي المصلين بـمسجد عمرو بن العاص.

كما أمَّ الشيخ عمر ناصر المصلين بـمسجد العزيز الحكيم، وأمَّ الشيخ أحمد جمال المصلين بـمسجد مصر، فيما أمَّ الشيخ محمد وفيق المصلين بـمسجد النصر، في ليلة قرآنية تجلت فيها روعة التلاوة وصفاء الروح.

وأكدت وزارة الأوقاف استمرار إحياء ليالي العشر الأواخر بتلاوات متميزة، في إطار رسالتها في خدمة كتاب الله تعالى وتعزيز الأجواء التعبدية.