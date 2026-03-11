إسرائيل تتوغل في جنوب لبنان مع غارات على بلدة سلعا

توغلت قوة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، في بعض النقاط بالقطاعين الغربي والأوسط من الحدود الجنوبية اللبنانية، تزامنا مع غارات على أطراف بلدة سلعا الجنوبية.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن "الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في بعض النقاط بالقطاعين الغربي والأوسط".

وأضافت أن "الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفًا أطراف بلدة سلعا، وتزامنا، توغل جنود الاحتلال إلى بعض النقاط في المنطقة في القطاعين الغربي والأوسط"، دون مزيد من التفاصيل على الفور.

واتسعت رقعة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إقليميا لتشمل لبنان في 2 مارس الجاري، بعد أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير الماضي هجوما متواصلا، خلف 1332 قتيلا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وفي 2 مارس، هاجم "حزب الله" حليف إيران موقعا عسكريا شمالي إسرائيل، ردا على اعتداءاتها المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ نوفمبر 2024، واغتيالها خامنئي.

وبدأت إسرائيل، في اليوم ذاته، عدوانا جديدا على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد، كما شرعت في 3 مارس في توغل بري محدود بالجنوب.

وتسبب عدوان إسرائيل الموسع على لبنان في استشهاد 634 بينهم 91 طفلا، فيما بلغ عدد الجرحى 1586، بالإضافة إلى نزوح 816 ألفا و700، بحسب السلطات اللبنانية مساء الأربعاء.