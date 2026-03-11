قطر تؤكد أن الهجمات الإيرانية تعد تصعيدا خطيرا وانتهاكا واضحا لسيادتها وسلامة أراضيها

أكدت قطر، أن الهجمات الإيرانية التي استخدمت فيها الصواريخ بعيدة المدى والمسيرات تعد تصعيدا خطيرا وانتهاكا واضحا لسيادة دولة قطر وسلامة أراضيها، وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة، لاسيما مع استهدافها بشكل رئيسي للمدنيين والمرافق المدنية، والمنشآت الحيوية، وإحداث العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

جاء ذلك في بيان دولة قطر، ألقته القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف جوهرة بنت عبد العزيز السويدي، اليوم الأربعاء، خلال مشاركتها في النقاش العام، البند (3)، في إطار الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وشددت السويدي، على أنه في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ العلاقات السلمية بين الدول، تتواصل الهجمات غير المبررة لإيران على دولة قطر، وعدد من دول المنطقة لليوم الثاني عشر على التوالي.

وأوضحت أنه لا يوجد تفسير لهذه الممارسات الخارجة عن القانون سوى الرغبة في توسيع نطاق الحرب واستهداف دول ليست طرفا في النزاع المسلح، بغرض إحداث أكبر قدر من الضرر والتأثير الاقتصادي والإنساني والأمني بالمنطقة.

وبينت أن دولة قطر ظلت حريصة على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى تيسير الحوار والتفاوض لحل النزاعات والخلافات، بما في ذلك بين إيران والمجتمع الدولي، إيمانا منها بأن الوسائل السلمية تمثل السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات وتسوية النزاعات.

وجددت القائم بالأعمال بالإنابة، بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف التأكيد على إدانة دولة قطر واستنكارها بأشد العبارات لهذه الهجمات.

ودعت إلى الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.