عرضت الحلقة 22 من مسلسل "إفراج"، وشهدت تطورًا جديدًا في الأحداث، التي بدأت بتواجد عباس الريس- عمرو سعد مع شداد - حاتم صلاح، في المشرحة للتعرف على جثة رجل مجهول، ويكتشفان أنه ليس الحاج عليان- عبد العزيز مخيون، ويواصل عباس لعبة التلاعب النفسي بأعصاب شداد ليفقده توازنه ويزيد من توتره.

ويتحدث عباس مع كراميلا- تارا عماد، بعد خروجه من المشرحة، ويؤكد أنه أوشك على الانتهاء من المهمة التي يقوم بها، وبعدها سوف يتزوجها، فيما تذهب هي لزيارة والدته، ما يثير غيرة إنجي- دونا إمام، ابنة عمه.

ويحاول شداد إقناع عباس، أن سبب اختفاء والده هو عدم رضائه عن زواجه من عايدة- جهاد حسام الدين، وأنه يعاقبه بغيابه وسوف يعود قريبًا، ويلاعبه عباس بالكلمات التي تحمل أكثر من معنى، ويطلب منه التوقف عن "اللف والدوران"، مشيرًا إلى أنه يرى الخوف الذي يحاول إخفاءه في عينيه.

وتشتعل الغيرة في قلب كراميلا على عباس بسبب إنجي، ويطلب منها ألا تذهب إلى عيد ميلاد صديقتها، وأن تبيت في منزل والدته، ويذهبان في الصباح مع نجله علي إلى المدرسة، حيث يتم تكريم عباس على مواجهته للعصابات، وهو ما يجعل علي فخورًا بوالده.

ويخطط شداد لسرقة الكاميرا الدرون الخاصة بعلي من شقة عباس حتى يحذف كل ما تم تصويره.

ويعرف عباس أن كراميلا هي التي تقف وراء مسألة تكريمه في مدرسة علي، بعدما تحدثت عن بطولاته ومواقفه المشرفة مع المسؤولين هناك، مؤكدًا أن دخولها في حياته غيّره بعدما كان مسجونًا في سجنين؛ أحدهما حديد والآخر هو الماضي، لكن ظهورها منحه حياة ثانية ليعيش ويحب، معتبرًا أنها بالنسبة له تمثل كل معاني الحب.

ويغني عباس وكراميلا معًا في نهاية الحلقة أغنية "حاجة غريبة" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والفنانة الراحلة شادية، من فيلمهما "معبودة الجماهير".

يذكر أن مسلسل "إفراج" قصة عمرو سعد، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة عمرو سعد، حاتم صلاح، تارا عماد، أحمد عبدالحميد، جهاد حسام الدين، عمر السعيد، حسن العدل، والطفل آسر.