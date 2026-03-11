بعد توقف 5 أعوام… المركز القومي للسينما يعود بإنتاج أول أفلام التحريك «الكندة»

نهى المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور أحمد صالح، العمل على فيلم الرسوم المتحركة الجديد "الكندة"، في خطوة تعلن عودة إنتاج أفلام التحريك بالمركز بعد توقف دام خمس سنوات.

وتدور أحداث الفيلم في القاهرة خلال القرن التاسع عشر، حيث يجوب السقّاء الأزقة حاملًا كندته من ماء النيل ليطفئ عطش الناس.

وتروي الأحداث حكاية رجل بسيط جعل من مهنته رسالة أمانة وخدمة لأهل حيه، لكن حين تقع الكندة في يد شخص آخر لا يقدّر قيمة الأمانة، يتبدّل معنى المهنة، ويتضح الفرق بين من يحمل القِربة ومن يستحق أن يكون سقّاء.

الفيلم من إخراج خالد السيد، ومدير الإنتاج آية مختار، وقائم بأعمال الإدارة العامة للإنتاج هبة عبد المعبود.

ويستند الفيلم إلى إيقاعات الناي من الفلكلور الشعبي المصري، ليقدم حكاية إنسانية دافئة عن الأمانة والمسئولية والمعنى الحقيقي للمهنة، في تجربة سينمائية تحافظ على التراث المصري وتعكس قيمه.