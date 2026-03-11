وزير الخارجية الألماني: لا توجد علامات على وجود ألغام في مضيق هرمز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، إنه لا توجد حاليا مؤشرات على زرع ألغام في مضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي لإمدادات النفط العالمية ويقع بين إيران وسلطنة عمان.

وقال فاديفول، في تصريحات بدولة قطر ضمن جولة في الشرق الأوسط، إن مضيق هرمز مغلق فعليا.

وتابع: "عمليا لا توجد حركة شحن ولا أحد في المنطقة في وضع يسمح له بتوفير الحماية الكافية".

وأدت التقارير التي ذكرت أن إيران ربما تكون قد زرعت ألغاما بحرية في الممر المائي إلى زيادة المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية.

واعترف فاديفول، بأن الوضع في مضيق هرمز له تأثيرات هائلة على إمدادات الطاقة العالمية.

وأضاف: "من الطبيعي أن يكون للإغلاق الفعلي لمضيق هرمز آثار خطيرة على أمن الطاقة وإمدادات الطاقة، خاصة في آسيا"، متابعا أن الأسواق الأوروبية تأثرت أيضا بشكل غير مباشر.

وواصل: "في نهاية المطاف، لا أرى سوى حل دبلوماسي لمسألة المرور الآمن عبر مضيق هرمز، وليس حلا عسكريا".