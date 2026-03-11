قبرص تطلق تطبيقا يحدد مواقع الملاجئ في حال وقوع هجمات بطائرات مسيرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أطلقت حكومة قبرص، تطبيقا جديدا للهواتف المحمولة يتيح للسكان والسياح تحديد مواقع الملاجئ القريبة في حال وقوع هجمات بطائرات مسيرة.

وأعلنت الحكومة، اليوم الأربعاء، إطلاق تطبيق SafeCY عقب هجوم بطائرة مسيرة قرب مدينة ليماسول الساحلية. وأصبح التطبيق متاحا الآن للتحميل على الهواتف المحمولة.

وذكرت وزارة الداخلية القبرصية، أن نظام التحذير السابق عبر الرسائل النصية سيبقى قائما، لكن التطبيق الجديد يكمل هذا النظام حيث يضيف ميزة تحديد موقع المستخدم وعرض أقرب ملجأ له.

وكانت طائرة مسيرة إيرانية الصنع قد استهدفت الأسبوع الماضي قاعدة أكروتيري الجوية البريطانية قرب ليماسول، ما أسفر عن أضرار طفيفة، فيما تم اعتراض طائرتين مسيرتين أخريين لاحقا.

وعقب الحادث، نشرت عدة دول من الاتحاد الأوروبي إضافة إلى المملكة المتحدة طائرات مقاتلة وفرقاطات للمساعدة في حماية الجزيرة.