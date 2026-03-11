 ترامب: شركات النفط ينبغي أن تستخدم مضيق هرمز - بوابة الشروق
الأربعاء 11 مارس 2026 7:29 م القاهرة
ترامب: شركات النفط ينبغي أن تستخدم مضيق هرمز

وكالات
نشر في: الأربعاء 11 مارس 2026 - 7:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 مارس 2026 - 7:09 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن شركات النفط يتعين عليها استخدام مضيق هرمز.

وأجاب ترامب عندما سُئل عما إذا كان يتعين على شركات النفط استخدام مضيق هرمز، قائلاً: "أعتقد أنه ينبغي لهم ذلك"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وتابع ترامب للصحفيين، في ​البيت ⁠الأبيض، أنه ​غير ⁠قلق ​بشأن أي ⁠هجمات ‌تدعمها إيران ‌داخل أمريكا.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 فبراير هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، بينهم مسئولون أمنيون بارزون، فيما ردّت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل.

وشنت إيران، هجمات على قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، أسفرت بعضها عن قتلى وجرحى وأضرار في أعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف هذه العمليات.

