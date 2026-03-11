 ارتفاع مخزون النفط الأمريكي بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي - بوابة الشروق
الأربعاء 11 مارس 2026 6:27 م القاهرة
ارتفاع مخزون النفط الأمريكي بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي

واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 11 مارس 2026 - 5:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 مارس 2026 - 5:59 م

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات للأسبوع الثاني على التوالي.

وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 6 مارس الحالي بواقع 3.8 مليون برميل، بعد ارتفاعه في الأسبوع السابق بمقدار 3.5 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المخزون بمقدار 1.1 مليون برميل.

وفي ظل هذا الارتفاع أصبح إجمالي المخزون 443.1 مليون برميل ليصبح أقل بنسبة 2% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

وذكرت الإدارة، أن مخزون البنزين تراجع بواقع 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لكنه مازال أعلى بنسبة 5% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي الوقت نفسه، تراجع مخزون المكررات النفطية، التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار)، ارتفع بواقع 1.3 مليون برميل ليظل أقل بنسبة 2% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

