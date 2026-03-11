الطاقة الدولية توفر 400 مليون برميل نفط من احتياطي الطوارئ لتهدئة الأسعار

وافقت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، على توفير أكبر حجم من احتياطيات النفط الخاصة بحالات الطوارئ في تاريخها، في محاولة لمواجهة آثار الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة.

وقالت المنظمة، ومقرها باريس إنها ستوفر 400 مليون برميل من النفط من احتياطيات الطوارئ لأعضائها، وهو مخزون أكبر من 182.7 مليون برميل التي تم إطلاقها في عام 2022 من جانب الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية البالغ عددها 32 دولة ردا على الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "مع عدم وجود طرق كافية للوصول إلى الأسواق، ومع عدم وجود المزيد من أماكن التخزين المتاحة، بدأ منتجو النفط في الشرق الأوسط في خفض الإنتاج".

وتابع: "وقد شهدنا المزيد من الهجمات والأضرار التي لحقت بالطاقة والبنية التحتية المرتبطة بها.. كما تعطلت عمليات المصافي، مما كان له آثار كبيرة على إمدادات وقود الطائرات والديزل على وجه الخصوص".