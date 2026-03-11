وثائق بريطانية: تحذير ستارمر من تعيين ماندلسون سفيرا بواشنطن

كشفت وثائق نشرتها الحكومة البريطانية، أن المسئولين يعتقدون أن هناك "خطرا يتعلق بالسمعة" في تعيين بيتر ماندلسون سفيرًا لدى الولايات المتحدة بسبب علاقته مع رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، المدان بارتكاب جرائم جنسية.

وأثيرت المخاوف في وثيقة أرسلت إلى رئيس الوزراء كير ستارمر في ديسمبر 2024 قبل أن يعين ماندلسون في هذا المنصب، الذي ينظر إليه على أنه حيوي لإقامة علاقة جيدة مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأوضحت الوثيقة، أيضا قضايا أخرى تتعلق بالسمعة تتعلق بعمل ماندلسون في حكومة عمالية سابقة فيما يتعلق بالمسائل المالية، بما في ذلك جهات مانحة بارزة، وعمله في شركة الاستشارات "جلوبال كونسل".

ونشرت الوثيقة المؤلفة من 147 صفحة اليوم الأربعاء على الموقع الإلكتروني للحكومة.