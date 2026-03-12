أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) الكونجرس بأن الأسبوع الأول من الحرب مع إيران كلف 3ر11 مليار دولار، وفق شخص مطلع على الموضوع.

وقدم البنتاجون هذا التقدير للكونجرس في إحاطة عقدت في وقت سابق من هذا الأسبوع، بحسب المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

وذكر الجيش أنه أنفق 5 مليارات دولار على الذخائر وحدها خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من الحرب.

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب ألمحت في وقت سابق إلى أنها سترسل للكونجرس طلبا لتمويل إضافي للحرب، لكن هذه الفكرة يبدو أنها تباطأت في الوقت الحالي.

وقال السيناتور روجر ويكر، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، الأربعاء، إنه لا يتوقع تقديم طلب التمويل الإضافي هذا الشهر.