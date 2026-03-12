 الأمم المتحدة: نزوح نحو 3.2 مليون شخص في إيران بسبب الحرب - بوابة الشروق
الخميس 12 مارس 2026 3:20 م القاهرة
الأمم المتحدة: نزوح نحو 3.2 مليون شخص في إيران بسبب الحرب

جنيف – أسوشيتد برس
نشر في: الخميس 12 مارس 2026 - 1:36 م | آخر تحديث: الخميس 12 مارس 2026 - 1:36 م

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، إن ما يصل إلى 3.2 مليون شخص في إيران نزحوا من منازلهم بسبب الحرب.

وذكرت المفوضية، اليوم الخميس، أن أغلب الفارين من طهران والمدن الكبرى الأخرى اتجهوا إلى شمال البلاد أو المناطق الريفية.

