سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، إن ما يصل إلى 3.2 مليون شخص في إيران نزحوا من منازلهم بسبب الحرب.

وذكرت المفوضية، اليوم الخميس، أن أغلب الفارين من طهران والمدن الكبرى الأخرى اتجهوا إلى شمال البلاد أو المناطق الريفية.