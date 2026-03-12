المؤلف أيمن سلامة ينتقد تقليد مشهد حليم وشادية في مسلسل إفراج: ما هذا الهراء الفني؟

انتقد المؤلف أيمن سلامة رئيس جمعية مؤلفي الدراما العربية، أحد المشاهد التي جاءت في الحلقة 22 من مسلسل "إفراج"، حيث قلّد بطلا العمل عمرو سعد وتارا عماد، المشهد الشهير من فيلم معبودة الجماهير، الذي قدم فيه الراحلان عبد الحليم حافظ وشادية أغنية حاجة غريبة.

وكتب رئيس جمعية مؤلفي الدراما عبر حسابه على فيسبوك: "رغم إني واخد قرار أن عمري ما انتقد شغل زميل أو فنان أو مخرج وأن أترك ذلك للجمهور وللنقاد ولكني بصراحة مش قادر أصمت أمام هذا الهراء الفني، ليه عبدالحليم وشادية ما تعمل أغنية يا أخي تناسب الموقف، إنما تقارن نفسك بعبدالحليم وتدخلي في مقارنة بشادية؟ دا اللي أنا مش فاهمه ومش فاهم إيه السبب ولا إيه المبرر.. بجد شيء مش قادر أسكت وأنا بتفرج عليه".

يُذكر أن مسلسل إفراج قصة عمرو سعد، وتأليف ورشة كتابة تضم أحمد حلبة ومحمد فوزي وأحمد بكر، ومن إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة عمرو سعد وتارا عماد وحاتم صلاح.

ويتناول العمل قصة "عباس الريس" الذي اتُهم بقتل أسرته، وهي قصة مقتبسة من ملفات واقعية.