قطر تعلن التصدي لهجوم إيراني بـ3 صواريخ وعدة مسيرات 

أعلنت قطر، مساء الخميس، تصديها لـ3 صواريخ وعدة مسيرات ضمن هجوم إيراني جديد ومتواصل منذ 28 فبراير الماضي، في أعقاب حرب إسرائيلية أمريكية على طهران.

وأفادت وزارة الدفاع القطرية، بتعرض البلاد لـ"هجوم بصاروخين باليستيين وصاروخ كروز وعدد من الطائرات المسيّرة من إيران اليوم".

وأضافت: "نجحت قواتنا المسلحة بالتصدي لجميع الطائرات المسيّرة والصواريخ"، دون ذكر عدد المسيرات.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أدى إلى مقتل المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بالدول الخليجية والعراق والأردن، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.

وتعرضت طهران للعدوان رغم إحرازها تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى شنت حربا على إيران في يونيو 2025.