الحرس الثوري الإيراني: أصبنا ناقلة نفط أمريكية شمال مياه الخليج ليلة أمس

أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني، أن القوات البحرية أصابت ناقلة نفط أمريكية شمال مياه الخليج ليلة أمس.

وأضاف قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني، عبر قناة الحرس الثوري على «تليجرام»، أن حقلي ليفايثن وكاريش الإسرائيليين للغاز أصبحا ضمن دائرة أهدافهم.

كما أفادت وكالة «فارس» باعتراض مسيرة من طراز هيرمس 900 أثناء قيامها بمهمة عدائية في المجال الجوي لمنطقة لرستان.

وأضاف المتحدث باسم المقر المركزي لأنبياء إيران، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «إسنا» الإيرانية، أن مضيق هرمز «سيظل مغلقا»، مؤكدا أن هجمات القوات المسلحة الإيرانية على الأهداف الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة «ستستمر بقوة».

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا: تنگه هرمز همچنان بسته خواهد ماند

-هجوم نیروهای مسلح ایران علیه اهداف آمریکایی - اسرائیلی در منطقه با قدرت ادامه خواهد داشت

— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) March 12, 2026

وقبل ذلك، حذر الحرس الثوري الإيراني، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، من استهداف البنى التحتية للطاقة أو موانئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري، في بيان عبر منصة «تيلجرام» قبل قليل: «نوجّه تحذيرًا إلى الحكومة المعتدية وجميع حلفائها: إن أي هجوم، ولو كان بسيطًا، على البنى التحتية للطاقة أو موانئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيواجه بردٍّ ساحق ومدمّر من جانبنا».

وأضاف أن جميع البنى التحتية للنفط والغاز في المنطقة، التي تستفيد منها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون، ستُشعل فيها النيران وتُدمَّر، في حال وقوع مثل هذا العدوان.