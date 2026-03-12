سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دوت انفجارات عنيفة ومتتالية في العاصمة الإيرانية طهران، مساء الخميس.

وأفاد مراسل الأناضول في طهران، بوقوع انفجارات عنيفة في طهران بعد تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية.

وتصاعد الدخان في السماء عقب انفجارات في الأجزاء الغربية والجنوبية من العاصمة.

وفي غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، أنه شنّ موجة غارات جوية واسعة النطاق على طهران.

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.