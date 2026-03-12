قطر تدعم أكثر من 40 ألف عائلة نازحة في لبنان 

أعلنت قطر، الخميس، تقديم استجابة إنسانية عاجلة دعما لأكثر من 40 ألفاً و500 أسرة نازحة في لبنان، والأخيرة تشكرها في ظل توسيع تل أبيب عدوانها على البلاد في 2 مارس الجاري.

وقالت السفارة القطرية في بيروت، في بيان، أنه "ظلّ التصعيد العسكري الحاد الذي تشهده جمهورية لبنان الشقيقة وما نتج عنه من موجة نزوح واسعة، أعلنت دولة قطر عن تقديم استجابة إنسانية عاجلة لدعم الأسر المتضررة، مقدمة من صندوق قطر للتنمية".

وتابعت: "بالتعاون مع شركائه قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، يقدّم الصندوق تدخّلًا إغاثيًا عاجلًا يستهدف أكثر من 40 ألفاً و500 أسرة نازحة، من خلال توزيع أكثر من 12 ألف سلة غذائية".

وأشار البيان إلى "توزيع مواد غير غذائية أساسية تشمل البطانيات والمراتب وأدوات النظافة والحفاضات واللوازم المنزلية الضرورية، بالإضافة إلى حقائب للنظافة الصحية تضم مستلزمات النظافة الشخصية والمنزلية الأساسية".

وفي وقت لاحق، اتصل رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، بنظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، متوجهاً بالشكر إليه وإلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، عقب تقديم بلاده دعماً لأكثر من 40 ألفاً و500 أسرة نازحة في لبنان، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة اللبنانية.

وأكد المكتب أن "دعم دولة قطر للأسر النازحة في لبنان، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، بالتعاون مع مؤسسة قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري".

بدورها، قالت وحدة إدارة مخاطر الكوارث، التابعة للحكومة في تقريرها اليومي الخميس، إن إجمالي عدد النازحين المسجلين ذاتيًّا بلغ 822 ألفا و600 نازح، بينما بلغ العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء 128 ألفا و800 نازح.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للعائلات النازحة في مراكز الإيواء بلغ 33 ألفا و200 عائلة.

واتسعت رقعة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إقليميا لتشمل لبنان في 2 مارس الجاري، بعد أن بدأت واشنطن وتل أبيب في 28 فبراير الماضي عدوانا متواصلا على البلاد، خلف 1332 قتيلا إيرانيا على الأقل، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وفي 2 مارس الجاري، هاجم "حزب الله"، حليف إيران، موقعا عسكريا شمالي إسرائيل، ردا على اعتداءاتها المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ نوفمبر 2024، واغتيالها خامنئي.

وبدأت إسرائيل، في اليوم ذاته، عدوانا جديدا على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد، كما شرعت في 3 مارس في توغل بري محدود بالجنوب.

وتسبب عدوان إسرائيل الموسع على لبنان في استشهاد 687 شخصا وإصابة 1774 ونزوح نحو 822 ألفا، بحسب السلطات اللبنانية مساء الخميس.​​​​​​​